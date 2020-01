Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann muss nach Drogenfund in Gera ins Gefängnis

Bei einer Kontrolle haben Polizisten bei einem 31-Jährigen am Fuhrparkt in Gera am vergangenen Samstag kleinere Mengen Drogen gefunden. Weil der Verdacht bestanden habe, dass der Mann auch mit den Drogen handelte, durchsuchte die Polizei seine Wohnung im Saale-Holzland-Kreis, teilte die Polizei am Dienstag mit.

300 Gramm Marihuana, Utensilien und Bargeld stellten die Beamten sicher. Der Mann wurde festgenommen. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er kam ins Gefängnis.