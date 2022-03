Mann steht in Gera mit Schreckschusswaffe und Hitlergruß am Fenster

Gera. Mit einer Schreckschusswaffe hat in Gera ein Mann aus einem Fenster mehrmals in die Luft geschossen. Dabei zeigte er den Hitlergruß.

Nach Hinweisen von Zeugen hätten Beamte die Umgebung geräumt und die Wohnung des 34-Jährigen in der Pestalozzistraße durchsucht, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Durchsuchung am Freitagabend seien demnach mehrere Schreckschusswaffen, ein Schlagring, ein Schlagstock und verschiedene Drogen beschlagnahmt worden.

Der Mann soll sich laut einem Polizeisprecher während des Einsatzes in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.