Mann verletzt Frau in Gera und flüchtet mit deren Kind – Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Gera. Bei einem Streit hat ein Mann in Gera eine Mutter und ihre Tochter angegriffen. Anschließend flüchtete der Täter mit der Siebenjährigen. Die Polizei nahm ihn schließlich fest.

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt seit Mittwochnachmittag nach einem Übergriff auf eine 29-Jährige und deren siebenjährige Tochter wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung gegen einen 30-jährigen Mann.

Laut Polizei war es nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 14 Uhr in einer Wohnung in der Zeitzer Straße zu einem Streit zwischen dem 30-Jährigen und der Frau gekommen, bei dem er diese körperlich angriff und verletzte. Im Anschluss soll er versucht haben, das in der Wohnung befindliche Kind schwer zu verletzen, was durch das Eingreifen der Mutter gerade noch verhindert werden konnte. Der Mann flüchtete im Anschluss mit dem Kind und schloss die Mutter in der Wohnung ein.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte den Flüchtigen samt Kind. Der 30-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Gera stellte gegen den Beschuldigten einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Für die verletzte 29-Jährige und das unversehrte Kind wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung gerufen.

Weitere Angaben zu den genauen Umständen machte die Polizei unter Verweis auf die aktuell laufenden Ermittlungen nicht.

Weitere Meldungen der Polizei