Mann versucht, fahrende Autos zu treten - Fahrraddieb hinterlässt persönliche Gegenstände

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera am Montag.

Ein 32-Jähriger hat Samstagabend gegen 17.20 Uhr in der Rathenaustraße in Gera für einen Polizeieinsatz gesorgt. Aus noch unbekannten Gründen sei er immer wieder auf die Straße gelaufen und habe versucht, gegen dort entlangfahrende Fahrzeuge zu treten, teilt die Polizei am Montag mit.

Die Autofahrer mussten zum Teil ausweichen beziehungsweise stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Als Passanten schließlich versuchten, den Mann dazu zu bewegen, die Straße zu verlassen, schlug er nach diesen.

Verletzt wurde niemand. Der Mann, der sich offensichtlich im Ausnahmezustand befand, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, beziehungsweise an dem Mann vorbeifuhren und geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei zu melden.

Fahrraddieb geschnappt

Die Polizei hat einen 34-jährigen Fahrraddieb in Gera überführt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Dieb unberechtigt Zutritt zu mehreren Grundstücken in der Feuerbachstraße verschafft und von dort ein Fahrrad gestohlen. Dabei ließ der Dieb aber persönliche Gegenstände zurück, die die Polizei schließlich zu ihm führten.

In der Wohnung des Mannes fand die Polizei das zuvor gestohlene Fahrrad und konnte es der Eigentümerin zurückgeben.

Entzündetes Laub führt zu Polizeieinsatz

Gegen 16.45 Uhr rückten am Sonntag Feuerwehr und Polizei in die Vollersdorfer Straße in Gera aus. Von dort wurde eine zunächst unklare Rauchentwicklung gemeldet. Rund 50 Quadratmeter Waldboden brannten nach Angaben der Polizei.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum derzeit noch unbekannten Täter geben können. Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

E-Scooter in Brand gesetzt

Ein bislang noch unbekannter Täter beschädigte am Freitag gegen 18.40 Uhr einen zur Miete stehenden E-Scooter auf einem Fahrradweg in der Pohlitzer Straße in Gera. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete der Täter zunächst Holz und legte den E-Scooter anschließend in die Flammen.

Insgesamt entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren tausend Euro am E-Scooter. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat beziehungsweise dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter: 0365-8234-1465 zu melden.

Schaufensterscheibe in der Felsenstraße eingeworfen

Ein Unbekannter hat in der Zeit vom 12. März, 12.20 Uhr, bis 13. März, 7.30 Uhr, die Scheibe eines Geschäftes in der Felsenstraße in Gera eingeworfen. Ob sich der Täter in der Folge auch an den dort gelagerten Waren zu schaffen machte, sei Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Gera sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Felsenstraße gesehen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365-829-0 entgegengenommen.

Geparkte Fahrzeuge in der Kantstraße zerkratzt

Insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge (1 x Audi, 2 x VW, 1 x Skoda, 1 x Seat) wurden im Zeitraum vom 12. März, 21 Uhr, bis 13. März, 10.45 Uhr, das Ziel eines unbekannten Täters in der Geraer Kantstraße. Dieser zerkratzte jeweils die Beifahrerseiten der Fahrzeuge und entfernte sich nach seiner Tat unerkannt.

Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Entsprechende Angaben werden telefonisch unter: 0365/829-0 entgegengenommen.