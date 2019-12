Mann wirft in Tankstelle mit Geld und Tasche um sich und verletzt Verkäuferin

Ein Mann hat in einer Tankstelle in Gera randaliert (Symbolfoto).

Gera. Ein Mann hat am Sonntagmorgen die Verkäuferin in einer Tankstelle zuerst mit Geld beworfen. Dann wurde er noch aggressiver.

Ein 31-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen in einer Tankstelle in der Vogtlandstraße randaliert.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 6.50 Uhr die Tankstelle. Als er seinen Einkauf bezahlen wollte, wurde er plötzlich aggressiv und schmiss der 20-Jährigen Verkäuferin das Geld zu.

Als diese ihn auf sein Verhalten ansprach, bewarf er sie mit einer gefüllten Tasche. Die junge Frau klagte über Schmerzen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 31-Jährige identifiziert werden.

