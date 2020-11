Mann zeigt Hitlergruß – Pkw Vorderrad manipuliert – Teppichboden in Flammen

Rechtsradikale Parolen

Am Montagnachmittag kam es in die Straße Am Sommerbad in Gera zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern. Nach Angaben der Polizei zeigte ein 35-Jähriger einem 25-Jährigen den Hitlergruß und schrie mehrfach rechtsradikale Parolen.

Der ältere Mann stand unter Alkohol und Drogeneinfluss. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und verwies den 35-Jährigen des Platzes.

Vorderreifen löst sich

Bei dem Pkw einer Fahrerin löste sich am Montagnachmittag in Gera während der Fahrt ein Reifen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 55-Jährige die Straße Am Sommerbad entlang, als sich plötzlich ein Vorderrad an dem Fahrzeug löste und in Richtung Gegenfahrbahn rollte.

Der Frau gelang es, ihr Auto unter Kontrolle zu bringen und es am Fahrbahnrand abzustellen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise, dass das Rad manipuliert wurde. Es entstand ein Schaden am Pkw und auf der Fahrbahn. Die 55-Jährige blieb unverletzt.

Defektes Elektrogerät führt zum Brand

Am Montagnachmittag entzündete sich in einer Wohnung in der Hirschsteingasse in Greiz ein Teppichboden. Nach Angaben der Polizei entflammte der Teppich, weil auf ihm ein defektes elektrisches Gerät betrieben wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Weitere Ermittlungen zum Brandgeschehen hat die Polizei aufgenommen.

