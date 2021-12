Mann zusammengeschlagen und verletzt - Randalierer verletzt sich und kommt in Gewahrsam

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für die Rgion Gera.

Mann zusammengeschlagen und verletzt

Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung bei einem 18-Jährigen führt seit Montag die Polizei in Gera. Der junge Mann wurde am Montag gegen 15.20 Uhr in der Straße Sommerleithe von zwei Männern geschlagen und trug Verletzungen davon. Bei den Ermittlungen konnte einer der beiden identifiziert werden. Es handelt sich um einen 32-Jährigen Mann. Zum zweiten Täter laufen die Ermittlungen noch.

Randalierer verletzt sich und kommt in Gewahrsam

Nachdem in der Nacht zum Dienstag mehrere Anwohner der Straße Sommerleithe in Gera der Polizei mitteilten, dass ein Mann Gartenzäune übersteigt und gegen Fensterscheiben schlägt, kam die Polizei zum Einsatz. Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten den Mann ausfindig machen. Es handelt sich um einen 31-Jährigen, welcher sich bei der Tat verletzte. Er wurde medizinisch versorgt und in Gewahrsam genommen.

Zwei Bagger beschädigt

Am Wochenende drangen Unbekannte durch Aufdrücken eines Bauzaunes einer Baustelle Am Sperlingszaun in Ronneburg auf diese ein. Bei zwei Baggern, welche auf der Baustelle standen, zerstörten der oder die Unbekannten die Fensterscheiben. Außerdem wurde von der Baustelle Stromkabel im Wert von circa 50 Euro entwendet. Zeugen der Tat richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290. (MW)

