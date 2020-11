Die Atemschutzmasken aus Geraer Produktion sind seit voriger Woche nach europäischem Standard als FFP2-Masken zertifiziert. Die Thorey Textilveredlung GmbH und das Partnerunternehmen Wand & Reichwein aus Gerstungen, das aus dem Vlies die mit Ultraschall geschweißten Masken fertigt, hatten damit ein Prüfinstitut in Ungarns Hauptstadt Budapest beauftragt.

Zertifizierung dauerte zwei Wochen

Am 4. November waren je 50 Masken der beiden Geraer Modelle und des Gerstunger Modells zur Prüfung gegeben worden. Am 18. November erhielt der Vlieshersteller die Nachricht, dass sie bestanden wurden. „Am 19. November hatten wir die beiden Zertifikate in der Hand“, sagt Geschäftsführer Andreas Ludwig. „Klar sind wir erleichtert. Seit Ende März haben wir Steine aus dem Weg geräumt. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Das Verkaufen“, sagt Thorey-Vertriebsleiter Rudolf Schilk. Noch am Dienstag sollten die Zertifikate auf die firmeneigene Internetseite gestellt werden.

„In Deutschland hätten wir jetzt noch nicht einmal einen Termin gehabt“, sagt Ludwig. Bis vor kurzem gab es nur in Essen und in St. Augustin zwei deutsche Zertifizierungsstellen. Inzwischen sei eine dritte in Betrieb gegangen, so Schilk. Der Prüfbericht pro Maske umfasst um die 150 Seiten in englischer Sprache. „Falt Basic Plus“ und „Falt Med Protect“, letztere ist zusätzlich antiviral behandelt, heißen die beiden Produkte aus Gera. Bis November 2025 hat die Zertifizierung Gültigkeit, wobei für jährliche Prüfungen aus jeder Charge Faltmasken zurückbehalten werden müssen. Gekennzeichnet sein müssen sie mit dem Hersteller, dem Produktionsdatum, dem Modellname, der vierstelligen CE-Nummer des Prüfinstituts und der Norm nach der geprüft wurde.

Dass in Zwötzen überhaupt Maskenvlies gefertigt wird, begann mit einem Anruf am 28. März von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Ende August startete die Vlies-Fertigung für partikelfiltrierende CPA-Masken. Das Kürzel steht für Corona SARS-CoV-2 Pandemie-Atemschutzmaske. „Sie darf nur verkauft werden, solange der Pandemiefall ausgerufen ist. Gibt es diesen Fall nicht mehr, ist sie für medizinische Bereiche nicht mehr zugelassen“, schildert Andreas Ludwig. „Uns war von Anfang an klar gewesen, wenn wir mit den Masken ein stetiges Geschäft aufbauen wollen, können wir nicht wie Glücksritter auf der Pandemie reiten“.

Die Grundlage dafür ist jetzt geschaffen. Derzeit sei man mit dem DRK Ostthüringen und mit Apothekervereinigungen im Gespräch. Anfragen von Firmen, Ärzten und privaten Abnehmern würden inzwischen aus ganz Deutschland eintreffen.

In dem fast 50 Mitarbeiter zählenden Unternehmen lagern derzeit 200.000 Quadratmeter Vlies. „Daraus können 500.000 Masken gefertigt werden“, rechnet der 57-jährige Geschäftsführer.

www.thotex-masken.de