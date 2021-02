Mehrere Tausend OP- und FFP2-Masken in Gera für Bedürftige verpackt

Gera. 20 Mitarbeiter im Rathaus helfen. Sie werden in den kommenden Tagen in den Briefkästen sein.

Am Dienstag verpackten mehr als 20 Mitarbeiter der Geraer Stadtverwaltung mehrere Tausend OP- sowie FFP2-Masken. Die Umschläge mit den Masken werden in den kommenden Tagen in den Briefkästen von bedürftigen Menschen in Gera zu finden sein, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am 26. Januar hatten die Thüringer Ministerien für Gesundheit und Finanzen beschlossen, medizinische Masken für bedürftige Menschen kostenlos bereit zu stellen. „Es ist ein wichtiges und richtiges Zeichen des Freistaates für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb unterstützt die Stadt Gera diese Maßnahme mit ganzer Kraft. Ein großes Dankeschön geht auch an die Mitarbeiter, die diese Aktion in wenigen Tagen vorbereitet und durchgeführt haben“, wird Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) zitiert. Laut der aktuellen Thüringer Verordnung, die am 26. Januar 2021 in Kraft getreten ist, sind medizinische Masken für Personen ab dem 15. Lebensjahr verpflichtend beim Einkaufen, im ÖPNV, bei Gottesdiensten sowie in Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen zu tragen.

Vorigen Freitag hatte der Geraer Landtagsabgeordnete und Linken-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Andreas Schubert, 500 FFP2-Masken an die Geraer Tafel gespendet. Nach eigenen Angaben hatte er sie bei der Weidaer Firma Breckle gekauft. Zuvor war er am Montag im Hauptausschuss mit dem Antrag gescheitert, dass die Stadt Gera selbst Masken verteilt.

