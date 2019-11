Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maskenball und Märchen auf den Bühnen in Gera und Altenburg

Giuseppe Verdis große italienische Oper „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) hat in der Regie von Jörg Behr am Freitag, um 19.30 Uhr, im Theater Gera Premiere. Eine weitere Vorstellung folgt dort am Sonntag, um 14.30 Uhr. Die musikalische Leitung hat Laurent Wagner. Bühne und Kostüme gestaltet Anna Brandstätter. Das Werk fasziniert mit scharfen Kontrasten in Handlung und Musik. Im Mittelpunkt von Giuseppe Verdis Oper, die 1859 in Rom uraufgeführt wurde, steht eine Liebesbeziehung, die den Keim des Verhängnisses bereits in sich trägt.

Am Samstag ist 15 Uhr die Musikschule „Heinrich-Schütz“ Gera mit ihrem Konzert in der Vorweihnachtszeit zu Gast im Konzertsaal.

Für Kinder ab 5 Jahren präsentiert das Puppentheater Gera die Erzählung „Ox und Esel“, welche am Samstag, um 16 Uhr, Premiere am Gustav-Hennig-Platz hat. Die Vorstellung ist bereits ausverkauft. Das Stück von Norbert Ebel wirft einen frischen, humorvollen Blick auf die Ursprünge der Weihnachtsgeschichte.

Die Eleven des Thüringer Staatsballetts zeigen ihr gefühlvolles Programm „Festhalten!“ in der Choreografie von Hudson Oliveira am Samstag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera. Mit seiner dynamischen, neoklassischen bis modernen Bewegungssprache spürt Hudson Oliveira dem Ziel eines erfüllten Lebens nach.

Am Sonntag beginnt der Adventskalender im Puppentheater. Bis 23. Dezember wird täglich um 17 Uhr die Tür geöffnet, am 24. Dezember bereits um 11 Uhr. Überrascht werden kleine und große, junge und alte Zuschauer mit verblüffenden, märchenhaften, klangvollen oder witzigen Darbietungen und Mitmachaktionen von Sängern, Tänzern, Musikern, Schauspielern, Puppenspielern und weiteren Mitarbeitern das Theaters Altenburg Gera. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für den Verein Besondere Kinder Gera & Landkreis Greiz gesammelt.

Altenburg

Schneewittchen wird im Theaterzelt in Altenburg aufgeführt. Foto: Ronny Ristok

Das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ nach den Brüdern Grimm hat am Sonntag, um 16 Uhr, Premiere im Theaterzelt Altenburg. Das Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren und auch für Erwachsene wird von Schauspieldirektor Manuel Kressin inszeniert. Fantasievolle Bühnenbilder und Kostüme von Mathias Rümmler verleihen dem Schauspiel eine märchenhafte Erscheinung und mit Liedern von Schauspielkapellmeister Olav Kröger wird es auch musikalisch erlebnisreich. Eifersucht kann grausame Ausmaße annehmen. Doch wie soll man mit diesem Gefühl umgehen? Was ist eigentlich Schönheit und wer gibt das vor? Diese und weitere Fragen stellt die Inszenierung auf spielerische Weise und folgt dabei dem traditionellen Märchen.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch für Gera unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise für Altenburg 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.