Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maskenpflicht gilt für alle ab sechs Jahren

Die Stadt Gera hat ihre Allgemeinverfügung noch einmal angepasst und neu verankert, dass das Tragen von Masken für alle ab sechs Jahren Pflicht ist, darüber informiert die Verwaltung. Bisher wollte Gera dies erst für Personen ab 13 Jahren verpflichtend einführen. Die Verfügung der Stadt ergänzt die am 23. April aktualisierte Dritte Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und könne nicht im Widerspruch zu ihr stehen. Der Freistaat hatte festgelegt, dass vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, ausgenommen sind. Ein entsprechender Nachweis sei dafür erforderlich. Die Geraer Allgemeinverfügung, die am 24. April 2020 in Kraft getreten ist, sowie die dazu gehörige Begründung, kann man im Internet nachlesen.

www.corona.gera.de