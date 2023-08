Matthias Eisenberg an der Orgel der Kirche in Kraftsdorf

Kraftsdorf. Kraftsdorfer Musiksommer am Sonntag

Die Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf lädt ein zum nächsten Konzert im Rahmen des Kraftsdorfer Musiksommers. Am Sonntag, dem 27. August, um 17 Uhr, erklingt in der Kirche in Kraftsdorf ein Konzert mit dem Titel „Musik ist der beste Trost“. Die Kirchgemeinde freut sich, dass sie wieder den Trompeter Joachim Karl Schäfer aus Dresden und den Organisten und Kirchenmusikdirektor Matthias Eisenberg aus Bautzen in der Kirche St. Peter und Paul begrüßen kann.

Die Besucher erwartet ein anspruchsvolles und hochkarätiges Programm. Es werden Werke von Händel, Vivaldi, Bach, Albinoni, Baldassare und anderen Komponisten erklingen. Beide Künstler sind wahre Meister auf ihren Instrumenten. Joachim Karl Schäfer zeichnet technische Souveränität ebenso aus wie ein müheloses und dynamisches Spiel, mit dem er auf der Trompete hohe Maßstäbe setzt. Matthias Eisenberg verfügt über ein umfassendes und jederzeit abrufbares Repertoire und gilt als Meister der freien Improvisation. Damit hat er sich im Lauf seiner Karriere eine außergewöhnliche Popularität erspielt. Zudem ist er Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe.

Die Konzertkasse ist am Veranstaltungstag ab 16 Uhr geöffnet. Tickets sind zum Preis von 12 Euro erhältlich.

Im Vorverkauf kann man Tickets zum Preis von 10 Euro erwerben. Dies ist möglich bei der Bäckerei Nützer in Hermsdorf sowie per Telefon bei Familie Straßburger in Kraftsdorf unter 036606/6 07 42. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.