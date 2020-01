Gera. Buchgespräch in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz mit dem Autor und Soziologen Matthias Quent über sein neues Buch „Deutschland rechts außen“.

Matthias Quent spricht in Gera über Rechtsextremismus

Reaktionäre Parteien verzeichnen wachsenden Zulauf. Doch der Rechtsruck sei kein zufälliges Phänomen. Die Rechtsradikalen arbeiten seit Jahrzehnten daran, ihre Pläne umzusetzen, aber Gesellschaft und Politik blieben tatenlos, zumindest aus der Sicht von Autor Matthias Quent. Der junge Rechtsextremismusforscher decke in seinem neuen Buch „Deutschland rechts außen die Strategien der Rechten auf, gebe Handlungsempfehlungen für den alltäglichen und politischen Umgang und zeige, dass sich eine starke Demokratie nicht von rechten Populisten jagen lassen darf. Der junge thüringer Soziologie stellt sein Werk am 30. Januar, 18 Uhr in der Geraer Bibliothek vor, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Eintritt ist frei.