MDR dreht ein Ortsporträt über Neundorf

Das habe sie noch nicht erlebt, zeigte sich Kathrin Welzel vom MDR überrascht. Vier Seiten Vorschläge für Drehs legte der Ortsteilbürgermeister Lutz Prager am Mittwoch auf den Tisch im Gemeinderaum „Alte Schule“. Dort trafen sich knapp 30 Neundorfer zur Einwohnerversammlung und die Autorin, um über das Projekt „Unser Dorf hat Wochenende“ zu sprechen. Die Reporter der MDR-Reihe fangen das Lebensgefühl, den Alltag, Skurriles und emotionale Momente von Bürgern in kleinen Orten in Mitteldeutschland ein. Und das seit 2016.

Zeigen, wie der Ort tickt

„Wir bleiben mit unseren zwei Kamerateams im Hintergrund. Es wird nichts gestellt. Wir möchten festhalten, wie ein Dorf am Wochenende tickt, wer was bewegt. Wir können gut zugucken, wenn andere arbeiten“, ermunterte Welzel. Und prompt wurde gelacht in der Runde. Die Protagonisten sollen reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.

„Schau’n wir mal“, sagte Ronny Obenauf über das Vorhaben zu Beginn der Veranstaltung. Seine Frau Heike: „Interessant und eine gute Werbung für den Ort.“ Begeistert äußerte sich Baldur Wiedemann: „Prima, dass was passiert.“ Er ist 77 Jahre. Skeptisch blieb Mandy Böttger: „Der Alltag wird doch nur gezeigt. Das ist nichts Besonderes.“ Auch nach dem einstündigen Treffen war die 40-Jährige nicht überzeugt.

Ergebnis einer schlaflosen Nacht

Blick auf die Kirche und das fast fertige Gemeindehaus. Foto: Peter Michaelis

Aufmerksam hörten sich die Frauen und Männer die Ideen ihres Ortsteilbürgermeisters an. Sie seien das Ergebnis einer schlaflosen Nacht im Februar gewesen, sagte Lutz Prager.

Es musste schnell entschieden werden über das filmische Ortsporträt. Die Zeit reichte nicht aus, alle Neundorfer zu fragen. So waren die Mitglieder des Feuerwehr- und Traditionsvereins die Entscheider. Fast alle stimmten mit Ja. „Ich mache den Dreh nicht für mich, sondern für uns“, betonte Prager am Mittwochabend und brach eine Lanze für die 100 Einwohner zählende Gemeinschaft.

Man könne über das Mittelaltertreffen in der Schule berichten, über die Tischlerei, die in der fünften Generation geführt wird und einstige Schulbänke für die Heimatstube aufbereitet hat. Ein Thema sei der Frühjahrsputz, der genau zum Drehtag am 28. März stattfindet, und mit dem Aufstellen der Osterkrone einhergeht. Uwe Oppel schraube gern an alten Mopeds. Jeden Samstagabend ist das Glockenläuten. Elf Familien wechseln sich damit monatlich ab. Am Sonntag, 29. März, findet sogar die geplante Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Frießnitz und Neundorf im Ort statt.

Und plötzlich löste sich die anfängliche Anspannung. Weitere Vorschläge wurden in die inzwischen illustre Runde gerufen: Muttis mit ihren Kindern auf dem neuen Spielplatz zeigen, die Wetterstation präsentieren. „Ja, auch wir haben Wetter.“ - „Der leckere LPG-Kuchen von Carola Obenauf muss in den Film.“ - „Eine Österreicherin ist wegen der Liebe hierher gezogen.“ - „Samstag macht der Bäcker halt.“ Viele Lach- und Sachgeschichten erzählten die Einwohner noch.

Einen tollen Gedanken äußerte Liane Wolf. „Wenn der Film ausgestrahlt wird, schauen wir ihn uns im Gemeinderaum an. Und das verbinden wir mit einem gemeinsamen Frühstück.“

MDR-Autorin Kathrin Welzel notierte sich vieles. Am Donnerstag verabredete sie sich gleich mit Werner Obenauf. Er hatte das Werk der Kirchturmuhr wieder zum Schlagen gebracht.

Die Dreharbeiten finden vom 27. März bis 29. März in Neundorf statt. Ausgestrahlt wird die Sendung am 12. April, 9 Uhr, im MDR sowie die Wiederholung am 18. April um 12.45 Uhr.