Medaillenregen für die „Brillanten“ aus Gera

Gera/Bad Blankenburg. 17 Mal Edelmetall – das ist die stolze Bilanz für die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzkreises Brillant aus Gera nach den Landesmeisterschaften in den Lateinamerikanischen Tänzen. Zwei Paare stachen hervor.

Ende Januar fanden in der Landessportschule Bad Blankenburg die Landesmeisterschaften 2023 für Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Lateinamerikanischen Tänzen statt. Die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzkreises „Brillant“ Gera holten sich sechsmal den begehrten Landesmeistertitel und damit Gold. Zudem wurden sie sechsmal Vize-Landesmeister und errangen fünfmal Bronze, informierte Ingo Ronneberger, Leiter des Tanzkreises.

„Besonders erfolgreich waren Johann Rode und Lea Leonhard. Dieses Junioren-Paar ertanzte sich zwei Gold-Medaillen in der Junioren I und in der Junioren II D-Klasse. Somit stieg es in die nächste Leistungsklasse C auf“, so Ingo Ronneberger.

Auch Jutta Bengsch-Klabunde und Frank Klabunde brillierten. Das Ehepaar holte sich den Landesmeistertitel in der Masters III D, stieg in die nächst höhere Leistungsklasse C auf und wurde hier Vize-Landesmeister. Am Samstag erkämpfte es in der Masters II C eine weitere Goldmedaille gegen Paare aus Jena und Pößneck.

Die Platzierungen im Überblick:

Gold

- Luca Friedrich/Maya Jasmin Hofmann (Kinder I/II D)

- 2 x Johann Rode/Lea Leonhardt

(Junioren I D; Junioren II D, Doppelstart)

- Henry Oscar Gering/Lotta Bräunlich (Jugend D, Doppelstart)

- 2 x Frank Klabunde/Jutta Bengsch-Klabunde (Master III D; Master II C)

Silber

- Luca Wagner/Leni Häßner (Kinder I/II D)

- Luca Friedrich/Maya Jasmin Hofmann (Junioren I D Doppelstart)

- Franz Frederic Fülle/Larissa Seidemann (Jugend C)

- 2 x Holger Saupe/Heike Saupe (Master II D; Master III D)

- Frank Klabunde/Jutta Bengsch-Klabunde (Master III C)

Bronze

Arwed Jäger/Frieda Schelinski (Kinder I/II D)

- Lenny Nittel/Lara Albert (Kinder I/II D)

-Charlie Bauer/Josephin Maria Janns (Junioren I D)

- Henry Oscar Gering/Lotta Bräunlich (Junioren II D)

-Jayden Schulz/Vivien Zuchold (Jugend D, Doppelstart)