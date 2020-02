Mediamarkt und Saturn weiter am Standort Gera sehr interessiert

Die Reaktionen im Netz waren zu erwarten: Zu unserem Bericht über die bevorstehende Umwandlung der beiden Geraer Medimax-Märkte zu Euronics XXL-Märkten brachten zahlreiche Nutzer unserer Facebook-Seite, mehr oder weniger diplomatisch, ihr Bedauern über fehlende Alternativen bei Elektronikfachmärkten in Gera zum Ausdruck.

Da schon in der Vergangenheit immer wieder die Namen Mediamarkt und Saturn in den Raum geworfen wurden, hatten wir vorsorglich auch bei deren Pressestellen angefragt, wie es denn aktuell um eine mögliche Ansiedlung in Gera steht.

Eine Antwort, die jene womöglich zuversichtlich stimmen kann, erreichte uns am Montag. „Der Standort Gera ist für uns äußerst attraktiv“, erklärt darin eine Sprecherin von MediaMarktSaturn Deutschland, „weshalb wir grundsätzlich sehr daran interessiert sind, hier einen Media Markt oder Saturn-Markt zu eröffnen.“

Dazu habe es in der Vergangenheit schon Gespräche gegeben „und gibt es auch aktuell Gespräche mit der Stadt sowie mit relevanten Projektentwicklern“, heißt es. „Allerdings haben wir bislang noch keine Entscheidung getroffen“, so die Sprecherin von MediaMarktSaturn Deutschland weiter: „Unser Interesse an einer Ansiedlung in Gera besteht aber weiterhin.“

Aus dem Büro des Geraer Oberbürgermeisters wird bestätigt, dass man in Gespräche mit der Gruppe involviert sei. Es wird aber betont, dass man an einer ganzheitlichen Lösung, gerade auch mit Blick auf den Innenstadthandel interessiert sei, wofür es die richtigen Rahmenbedingungen zu gestalten gelte.

Mehr oder weniger konkret stand die Ansiedlung von Mediamarkt und Saturn in Gera in der Vergangenheit bereits im Raum, etwa im Gewerbegebiet Lerchenberg unweit der Autobahnabfahrt Langenberg oder auch auf der Fläche vorm Kultur- und Kongresszentrum.

Die Elektrohandelsketten Mediamarkt und Saturn gehören zur MediaMarktSaturn Retail Group, deren deutsche Landesgesellschaft nach eigenen Angaben mit über 400 Märkten seit Jahren Marktführer im Elektrofachhandel in Deutschland ist. Obwohl sie mit der, aus Metro hervorgegangenen Ceconomy AG zum selben Konzern gehören, agieren die Marken nach Unternehmensangaben eigenständig am Markt und stünden im direkten Wettbewerb zueinander.

