Mediatoren von Seniorpartner in School: „Wir werden mehr denn je gebraucht“

Nach den Herbstferien wollen die Mediatoren von Seniorpartner in School (SiS) ihre Beratungstätigkeit wieder aufnehmen – sofern es die Corona-Situation und die Schulampeln zulassen. „Wir müssen uns natürlich mit der Pandemie arrangieren, aber das Feedback aus den Schulen zeigt uns, dass unsere Arbeit mehr denn je benötigt wird“, erklärt Bernd Himmerlich, Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen in Gera.

Seniorpartner in School: Bernd Himmerlich, Vorsitzender Landesverband Thüringen, und Silvia Wolf, ausgebildete Mediatorin und Vorstandsmitglied. Foto: Christiane Kneisel

Homeschooling und Kurzarbeit in den Familien haben mitunter Konflikte entstehen lassen, weiß der Vereinsvorsitzende. Zudem würden mittlerweile manche Schüler meinen, dass man recht gut auch ohne Schule leben kann. „Sie müssen sich erst wieder ins Lernen, in das System Schule hineinfinden. Homeschooling wurde von den einzelnen Schülern sehr unterschiedlich praktiziert und kann letztlich den Präsenzunterricht nicht vollwertig ersetzen“, so Bernd Himmerlich. Insofern wollen die Mediatoren den Neustart in den Schulen aktiv unterstützen.

An 12 Geraer Schulen aktiv

An insgesamt 20 Schulen - Grundschulen, Regelschulen und Förderzentren - arbeiten die Mediatoren derzeit, vorrangig in Gera, Weida, Schmölln, Altenburg, Zeulenroda-Triebes und Greiz. In Gera sind sie an 12 Einrichtungen aktiv, aktuell betreuen sie bereits die Pfortener Grundschule und die Integrierte Gesamtschule. Im November wollen sie die Debschwitzer Grundschule beim Anti-Mobbing-Tag unterstützen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat der Thüringer Verein etwa 15.000 Stunden an Schülercoaching und Mediation geleistet. Wobei sich die Arbeit weniger in Zahlen, vielmehr am Umgang mit Streitkultur und Konfliktlösung an Schulen ausdrücken lässt. Die durchschnittliche Verweildauer an den Schulen beträgt bundesweit fünf bis sieben Jahre.

Soziale Kompetenzen stärken helfen

Von den aktuell 48 Mitgliedern des landesweiten Verbandes agieren 44 an Schulen. Alle Mitglieder von Seniorpartner in School gehören der Bevölkerungsgruppe 55 plus an, weshalb für den Vorstand die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen wichtig ist, ob er in der Pandemiezeit weiter als Schulmediator aktiv bleiben möchte. „Die Rückmeldungen unserer Mitglieder sind bisher durchweg positiv“, freut sich Bernd Himmerlich.

„Die meisten engagieren sich mit dem Eintritt ins Rentenalter in unserem Verein“, betont Silvia Wolf, Mediatorin und Vorstandsmitglied. Sie weiß, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit für jeden eine Herzensangelegenheit ist. Das wichtigste der Arbeit sei, die sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu stärken, sie bei der gewaltfreien Konfliktlösung zu unterstützen. „Wir wollen dem Schüler helfen, dass er seine Stärken erkennt und selbst Lösungswege findet. Wir arbeiten stets in Zweierteams und die Schüler entscheiden selbst, was sie uns erzählen und was nicht“, so Bernd Himmerlich. Immens wichtig sei es, zwischen den Mediatoren und den Schülern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und dieses auch zu wahren.

Ausbildung durch Profitrainer

Erklärtes unmittelbares Ziel des knapp 50 Mitglieder starken Vereins ist es, den Status Quo zu sichern. Langfristig würde sich der Verband über neue Mitglieder freuen. „Entscheidendes Kriterium für eine Tätigkeit bei uns ist die Empathie für Kinder. Ein pädagogischer Hintergrund ist nicht zwingend notwendig“, betont der Verbandschef. Zu Beginn durchläuft jeder Schulmediator eine 12-tägige Ausbildung durch einen Profitrainer und absolviert anschließend ein Praktikum an den Schulen.

Kontakt bei Interesse an der Mitarbeit: Telefon: 0365/3 48 85, per Mail: vorstand@sis-thueringen.de