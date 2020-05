Finanzämter, auch das in Gera, haben derzeit durch verschiedene Maßnahmen in der Corona-Krise mehr zu tun.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Anträge durch Corona-Krise im Finanzamt Gera

Wegen der Corona-Pandemie kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2019 kommen. Darauf weist das Finanzamt Gera hin und bittet um Verständnis.

Um unnötigen Bearbeitungsrückstand zu vermeiden, bittet das Finanzamt Gera von telefonischen Anfragen abzusehen. „Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, um auch während der Corona-Krise eine durchgehende Arbeitsfähigkeit in allen Bereichen sicherzustellen“, sagt Finanzamtsvorsteher Rüdiger Siebert.

Alle Finanzämter im Freistaat hätten zurzeit ein erhöhtes Arbeitspensum durch eine Reihe steuerlicher Erleichterungen und Sofort-Maßnahmen in der Corona-Krise. „Diese Anträge haben jetzt Vorrang“, so Siebert. Das erhöhte Antragsaufkommen ist auch im Finanzamt Gera deutlich spürbar. Trotzdem läuft die Bearbeitung der Steuererklärungen für 2019 weiter. „Die Mitarbeiter des Finanzamtes leisten auch in der Krise einen guten Job, um Wartezeiten begrenzt zu halten“, so Siebert.

Mehr Infos: www.finanzamt.thueringen.de