Drei Fragen an Elisabeth Kaiser, Bundestagsmitglied und Geras SPD-Kreisvorsitzende.

Mehr Respekt für harte Arbeit

Gera Die SPD nominierte Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für 2021. Dazu äußert sich Geras Kreisvorsitzende Elisabeth Kaiser.

Hat Sie die Nominierung des Bundesfinanzministers überrascht?

Nein, denn es war schon länger absehbar, dass Olaf Scholz unser Kandidat werden würde. Er hat gezeigt, dass er den linken Kurs der Parteispitze mittragen und zugleich seinem nüchternen Pragmatismus folgend, die nötigen politischen Maßnahmen für unser Land umsetzen kann. Mit seinem Politikstil und hervorragendem Krisenmanagement konnte er viele Bürgerinnen und Bürger von sich überzeugen, wie die Umfragen zeigen.

Verlor der Kreisverband Gera zuletzt Mitglieder? Wie viele zählt er aktuell?

Die SPD Gera hat 91 Mitglieder. 2020 hatten wir 4 Abgänge, davon ein Todesfall, und drei Zugänge.

Warum sollten mit Olaf Scholz als Kandidat mehr Geraer der SPD ihre Stimme geben, nachdem es zur Bundestagswahl 2017 bei der Erststimme 12 und bei der Zweitstimme 10,5 Prozent waren und es zur Stadtratswahl 2019 mit 6,4 Prozent gerade für eine Fraktion mit drei Mitgliedern reichte?

Wenn die Gerschen eine Partei unterstützen wollen, die sich für mehr Respekt und Anerkennung für die harte Arbeit vieler Menschen einsetzt, seien es Menschen, die an der Kasse im Supermarkt sitzen, bedürftige Menschen pflegen, sich liebevoll um unsere Kinder kümmern oder Akademiker, sollten sie ihr Kreuz bei der SPD setzen. Wir sind die Partei, die Lebensleistung anerkennen will, unsere Volkswirtschaft modernisieren und damit für die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts fit machen möchte und die für ein starkes, solidarisches Europa in einer globalisierten Welt kämpft. Olaf Scholz steht für genau diese Ziele. Ich unterstütze diesen Kurs. Die Corona-Krise hat die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen unseres Landes wie durch ein Brennglas hervorgehoben. Ein „weiter so“ darf es nicht geben.