Mehrere Brandsätze auf Geraer Polizeigebäude geworfen

Gera. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Das Gebäude der Landespolizeiinspektion Gera wurde am Wochenende von unbekannten Tätern angegriffen.

Gegen 19.10 Uhr warfen Personen nach Angaben der Polizei in der Joliot-Curie-Straße mehrere Brandsätze gegen ein Gebäude der Dienststelle, wobei die Fassade beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder sachdienliche Angaben machen können. Die Hinweise nimmt die Kripo Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Am Sonnabend fanden mehrere Kundgebungen in Gera statt, bei dem die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort war. Dabei handelte es sich um mehrere Gegenkundgebungen zu einem Kleinstprotest von zehn Mitgliedern der der rechtsextremen Partei "Neue Stärke". Dazu gab es einen Corona-Protest in Greiz mit bis zu 1000 Teilnehmern. Dort wurden nach Flaschen- und Böllerwürfen 14 Beamte verletzt. Ob es einen Zusammenhang zum Brandanschlag auf das Polizeigebäude gibt, ist bisher unklar.

