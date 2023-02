Seit Monaten gehen zahlreiche Menschen, wie hier in Gera, am Montagabend auf die Straße.

Mehrere Demonstrationen am Montagabend in Gera, Zeulenroda, Altenburg und Schmölln

Gera/Schmölln/Zeulenroda. Die Polizei musste am Montagabend wieder mehrere Demos absichern. Die meisten Menschen versammelten sich in Gera.

Polizeibeamte hatten am Montagabend im Gebiet der Landespolizeiinspektion Gera mehrere Demonstrationen abzusichern. In Gera versammelten sich laut Polizei 590 Menschen, in einer Gegenveranstaltung weitere 52 Demonstranten.

In Zeulenroda/Triebes versammelten sich laut Polizei 150 Menschen, in Altenburg weitere 550 Personen. In Schmölln zählten die Beamten 68 Teilnehmer an einer Demonstration.