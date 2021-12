Mehrere Demonstrationen in Gera geplant

Gera. Linke und Antifa gegen Demonstration der Rechtsextremen.

Für den kommenden Sonnabend, 11. Dezember, seien gleich mehrere Demonstrationen in der Stadt Gera angemeldet, heißt es aus der Stadtverwaltung auf Anfrage. So soll es ab 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Puschkinplatz von Die Linke und Antifa geben. Dieses sei eine Gegendemonstration zur organisationsübergreifenden rechtsextremen Kundgebung der „Neuen Stärke“, die laut Stadtverwaltung ab 15 Uhr auf dem Museumsplatz stattfinden soll. Insgesamt seien jeweils nur 35 Menschen entsprechend der derzeit gültigen Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zulässig.

„Solidarität muss Praxis werden“

Wie die Antifa in einer Pressemitteilung erklärt, sei das Motto der Gegendemonstration „Antifa auf die Straße – Solidarität muss Praxis werden“. „Wir werden Gera nicht den faschistisch militanten Gruppen überlassen, sondern unserer Verantwortung gerecht werden und mit lautem Gegenprotest klarmachen, dass Antifaschismus die einzige Alternative ist“, so eine Mitorganisatorin der Bündnis-Kampagne Antifa auf die Straße. Thema der Gegendemonstration werde die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sein.