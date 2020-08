Einbrecher waren am Wochenende in Gera unterwegs. (Symbolbild)

Gera. In Gera hat es am Wochenende mehrere Einbrüche und Diebstähle gegeben. In einem Fall wurden die Täter gefasst.

Mehrere Einbrüche und Diebstähle am Wochenende in Gera

Im Laufe des Wochenendes hat es in Gera mehrere Einbrüche und Diebstähle gegeben. Wie die Polizei am Montag informierte, seien unbekannter Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ein Vereinsgebäude am Sportplatz zwischen den Ortsteilen Dorna und Röpsen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen konnten der oder die Täter nichts entwenden, verursachten jedoch beträchtlichen Sachschaden am Gebäude und einer Holzbrücke auf dem Gelände des Sportplatzes.

Weiterhin war eine Baustelle in der Max-Planck-Straße in der Nacht von Samstag zu Sonntag das Ziel von derzeit noch unbekannten Buntmetalldieben. Die Täter brachen in ein noch im Bau befindliches Gebäude ein und rissen dort mehrere Kabel heraus.

Des Weiteren konnten sie mehrere Meter Kupferkabel vom Gelände der Baustelle entwenden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Garage im Eselsweg ein. Die Unbekannten entwendeten ein Mountainbike (Marke: Trek, Modell: Remedy 9, Farbe: grün), einen Rasentrimmer und das Vorhängeschloss mit dem die Garage gesichert war. Des Weiteren verursachten die Täter erheblichen Sachschaden.

Am Montagmorgen machten sich in der Max-Planck-Straße zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren an einem Stromkasten zu schaffen. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und informierte die Polizei. Durch die umfangreich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter in der Nähe angetroffen. Bei dem Duo fanden die Beamten mehrere Meter Kupferkabel, welche augenscheinlich aus dem Stromkasten stammten. Gegen die zwei Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet

Zu all den Fällen sucht die Geraer Polizei im Zuge der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 beim Inspektionsdienst Gera zu melden.