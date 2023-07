Mehrere Personen mit Waffen in Gera unterwegs

Gera. Zeugen haben in Gera die Polizei alarmiert. Sie haben beobachtet, wie mehrere Personen offensichtlich Waffen dabei hatten.

Zeugen haben in Gera am Sonntagabend gegen 23 Uhr mehrere Personen in der Lange Straße / Ruckdeschel-Straße gemeldet, weil sie offensichtlich Waffen dabei hatten. Wie die Polizei mitteilte, trafen Polizisten die Personengruppe vor Ort an. Dabei stellte sich heraus, dass ein 39-Jähriger in der Lasurstraße / Werdauer Straße mit einem Teleskopschlagstock ein Auto beschädigt hat.

Auch ein 19-Jähriger aus der Gruppe hatte einen Teleskopschlagstock und eine Soft-Air-Waffe dabei. Weitere Dinge wurden nicht beschädigt, so die Polizei.

