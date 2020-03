Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss in Gera - Vandalen beschädigen zwölf Autos

Skoda-Fahrer verursacht alkoholisiert Unfall

Am Samstagabend, gegen 21:25 Uhr kamen Polizeibeamte in der Bauvereinstraße zum Einsatz. Dort fuhr zuvor ein stark alkoholisierter 40-Jähriger mit seinem Skoda nacheinander gegen einen geparkten Ford und die Umfriedung eines Containerabstellplatzes. Anschließend entfernte sich der 40-Jährige vom Unfallort, kehrte jedoch unmittelbar wieder zurück.

Die informierten Polizeibeamten stellten den Fahrer bei seiner Rückkehr zum Unfallort und vernahmen starken Alkoholgeruch. Ein Test zeigte schließlich einen Wert von über 3,2 Promille.

Ermittlungen gegen 39-Jährigen

Weil er offenbar stark alkoholisiert im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Bergmanns schlief, riefen Anwohner laut Polizei am Sonntagnachmittag die Rettungsleitstelle an. Als Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, erwachte der 39-Jährige, griff diese unvermittelt an und flüchtete in seine Wohnung. Daraufhin kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz und leiteten schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Betrunkener Radfahrer stürzt

Samstagnacht, gegen 04:30 Uhr kamen Polizeibeamte in der Clara-Zetkin-Straße/Zabelstraße zum Einsatz. Kurz zuvor fuhr dort ein 25-jähriger Radfahrer und kam beim bergabwärtsfahren zu Fall. Verletzt wurde er schließlich von Polizeibeamten gefunden, welche einen Rettungsdienst anfordern. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Radler ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt werden, so dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Einsatz in Auerbachstraße

12 verbogene Heckscheibenwischer und mehrere beschädigte Außenspiegel gehen laut Polizei auf das Konto bislang unbekannter Täter. Diese zogen am vergangenen Sonntag, kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht, durch die Auerbachstraße in Gera und verübten die Sachbeschädigungen.

Nachdem eine Anwohnerin hörte, dass sich Personen an den Fahrzeugen zu schaffen machten, informierte sie die Polizei. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb jedoch erfolglos. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Tel. 03665 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden.

Scheibe an Bushaltestelle beschädigt

In der Zeit von 13.03.2020 - 14.03.2020 beschädigen unbekannte Täter eine Bushaltestelle am Theaterplatz, indem sie die Scheibe der Haltestelle einschlugen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

