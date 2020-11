Mehrere Verletzte nach Unfällen - Einbrecher unterwegs - Auto brennt

Bei Unfall verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr eine 57-jährige Skoda-Fahrerin am Montag gegen 19:45 Uhr in der Zoitzbergstraße auf einen bremsenden Skoda eines 49-Jährigen auf. Die 57-Jährige verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

PKW führt Radfahrer an

In der De-Smit-Straße kam es am Montag gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen missachte eine 38-jährige Opelfahrerin die Vorfahrt einer 35-jährigen Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Dabei wurde die Radlerin leicht verletzt und ins Klinikum gebracht.

Fußgänger leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Montag gegen 15:30 Uhr in der Straße „Zu den Wiesen“ in Gera. Ein 69-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr rückwärts aus seiner Parklücke und übersah einen 55-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem hinterem Heck des Suzuki und dem Fußgänger. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Einbrecher in Flurstraße unterwegs

Die Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen hat die Geraer Polizei aufgenommen. Bislang unbekannte Täter versuchten von Sonntag zum Montag mehrere Hauseingangstüren in der Flurstraße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen glückte dem Einbrecher ein Versuch und er entwendete aus einem Kellerabteil zwei Paar Schuhe. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat gegen können. Diese sind unter der Telefonnummer 0365-829-0 an die hiesige Dienststelle zu richten.

Keller aufgebrochen - Ermittlungen aufgenommen

Von Sonntag zu Montag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße. Dort brach er vier Kellerboxen auf und stahl mehrere Elektrogeräte (u.a. DVD-Player). Die Geraer sucht Zeugen unter 0365 / 829-0.

Kinderwagen gestohlen: Zeugen gesucht

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Kinderwagendiebstahl aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wie die Eigentümerin der Polizei mitteilte, war dieser im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Nicolaiberg in Gera abgestellt. Der bislang unbekannte Dieb verschaffte sich am Wochenende (30.10.2020 - 02.11.2020) Zugang zum Wohnhaus, stahl den blauen Sportbuggy der Marke Joie und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Kinderwagendieb bzw. dem Verbleib des Gefährts geben können werden gebeten, sich bei der Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) zu melden.

Alkoholfahrten gestoppt

Am Montag stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen zwei Pkw-Fahrer fest, die unter Alkohol fuhren. Gegen 19:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Langenwetzendorfer Ortsteil Wellsdorf den 56-jährigen Fahrer eines Ford. Das Messgerät zeigte über 0,6 Promille an. Gegen 20:45 Uhr stoppten Polizeibeamte in Dobia einen 33-jährigen VW Fahrer. Der hier ermittelte Wert betrug über 1,1 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und jeweils ein Verfahren eingeleitet.

Auto brennt - Straße bei Wünschendorf gesperrt

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montag gegen 11.30 Uhr ein Pkw auf der Straße zwischen Wünschendorf und Pohlen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, dafür musste die Straße bis gegen 12:50 Uhr gesperrt werden. Zum Glück wurde keiner der Insassen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

