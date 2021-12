Mehrere Versammlungen als Protest gegen Corona-Maßnahmen in Ostthüringer Städten

Die Polizei hat am Montagabend den Markt in Bad Lobenstein abgeriegelt und von den meisten der geschätzt 130 Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung die Personalien erfasst.

Altenburg, Gera, Greiz, Schmölln, Weida, Zeulenroda. Am Montag zogen wieder Hunderte Menschen bei sogenannten "Corona-Spaziergängen" durch Ostthüringer Innenstädte. Die Versammlungsleiter erwartet ein Bußgeld von 1500 Euro.

Montagabend hat es in mehreren Ostthüringer Städten Versammlungen gegeben. Davon war die Veranstaltung in Gera angemeldet und genehmigt, die anderen fünf waren sogenannte "Corona-Spaziergänge".

In Altenburg versammelten sich zwischen 17.50 Uhr und 19.25 Uhr ungefähr 750 Menschen, die durch die Innenstadt spazierten. Zu einer nicht angemeldeten Versammlung hatten sich gegen 19.15 Uhr knapp 50 Personen auf dem Schmöllner Markt verabredet. Mit Kerzen in der Hand liefen sie einmal um den Markt und gingen anschließend wieder auseinander. Ein nicht angemeldeter Spaziergang mit ungefähr 60 Personen fand zudem in der Weidaer Innenstadt statt.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sowohl in Altenburg als auch in Schmölln und Weida sind die Versammlungsleiter nicht ausgemacht. Anders in Greiz. Hier wurden zwei Personen identifiziert, die als mögliche Versammlungsleiter für den Spaziergang von insgesamt knapp 200 Personen fungierten.

Mehrere Anzeigen, u.a. wegen Beleidigung

Auch in Zeulenroda versammelten sich am Abend insgesamt 200 Menschen, um ihren Unmut zu den aktuellen Corona-Maßnahmen kund zu tun. Auch hier konnten die beiden Versammlungsleiter identifiziert werden, die nun womöglich ein Bußgeld von bis zu 1500 Euro erwartet. Die Polizeibeamten nahmen von insgesamt acht Personen die Personalien auf und verwiesen sie des Platzes.

Auch in Greiz gab es drei Identitätsfeststellungen. Insgesamt kam es in Greiz und Zeulenroda zu fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, zwei Anzeigen wegen Beleidigung, drei Sicherstellungen und elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

In Bad Lobenstein hatte die Polizei den regelmäßig stattfindenden "Hygienespaziergang" aufgelöst. Von den meisten Teilnehmern waren die Personalien erfasst worden. Die Versammlungsbehörde wird entsprechende Bußgelder verhängen.

An verschiedenen Orten in Thüringen waren am Montag rund 6000 Menschen zusammengekommen. Insgesamt waren der Polizei am Abend ungefähr 26 Versammlungen bekannt, wie ein Sprecher sagte. Größtenteils seien es illegale Zusammenkünfte gewesen. Mehrfach seien der Einsatz von Pyrotechnik sowie Rangeleien festgestellt worden.

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz In den sozialen Netzwerken war die Versammlung am Montag in Erfurt massiv vorbereitet worden. So sollten kleine Gassen und Plätze gemieden werden. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Seit dem in Online-Diensten angekündigten Beginn des sogenannten Corona-Spaziergangs hatte in der Innenstadt eine angespannte Atmosphäre geherrscht. Anfangs hatten die Einsatzkräfte Absperrgitter auf dem Anger aufgestellt, so etwa zwischen McDonald's und Hauptpost. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Während man zu Beginn noch in das Kaufhaus gelangen konnte, wurde der Anger später jedoch komplett abgesperrt. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Auch ein Wasserwerfer war in Stellung gebracht worden. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Nachdem zunächst also der Anger von der Polizei geräumt und abgesperrt worden war, versammelten sich Grüppchen am Juri-Gagarin-Ring vor dem Radisson-Hotel. Foto: Casjen Carl

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Hier heizte sich die Stimmung deutlich auf. Es wurden Sprechchöre initiiert und die Polizei aus der Menge heraus beschimpft. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Diese drängte die Menge ab, der Wasserwerfer wurde aufgefahren. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Danach verließen die Demonstranten den Bereich und gingen über die Meienbergstraße in Richtung Wenigemarkt. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Aber auch in den engen Straßen der Altstadt zeigte die Polizei massiv Präsenz und drohte mit "polizeilichen Maßnahmen, wenn die nicht genehmigte Versammlung" nicht in höchstens kleinen Gruppen verlassen und somit aufgelöst würde. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Wegen der Aufrufe wollten die Beamten starke Präsenz zeigen. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Auch die Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Weitere Nachrichten zum Thema: