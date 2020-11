Meine Meinung: Aufgeben ist keine Option

Die Sorge lehrt Investoren scheinbar das Fürchten. Nach und nach schließen attraktive Läden. Noch trotzen alteingesessene Geschäftsleute dem Veröden der einst zauberhaften Einkaufsstraße. Sie wollen dem Standort treu bleiben. Generationen vor ihnen haben mit fleißiger Arbeit und kaufmännischem Geschick den Grundstein für ein bis heute florierendes Unternehmen gelegt. Inhaber fühlen sich der Familientradition und den Stammkunden verpflichtet. Damit der Einzelhandel nicht verschwindet, brauchen sie jeden von uns.

Ich weiß, der Einkauf im Netz ist bequem und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, dank der vielen Daten, die wir preisgeben. So steigen unsere Erwartungen an das Einkaufserlebnis in Ladengeschäfte. Doch kein online-Handel kann mit guter und freundlicher Beratung punkten. Und wer schwatzt mit uns beim Anprobieren?