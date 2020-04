Meine Meinung: Aus den Augen, nicht aus dem Sinn

Die Geraer Wohnungsbaugenossenschaften haben sich auf Corona eingestellt. Bei der „Glück Auf“ arbeiten alle Bereiche abwechselnd wöchentlich in der Geschäftsstelle oder im Homeoffice. Die „Aufbau“ hat ihre Außenstelle in Lusan geschlossen und bündelt Kapazitäten in der Hauptstelle. Der „Neue Weg“ korrespondiert mit Mietern per Internet, Telefon oder per Brief. Die „Union“ arbeitet als eine der wenigen schon seit langem mit einigen Homeoffice-Plätzen. Bei allen gilt: für den Kundenverkehr geschlossen. Quasi aus den Augen, aber nicht aus der Welt. Wenn Mieter in Nöte geraten, wissen sie, wo sie Ansprechpartner finden. Sei es bei Mietzahlungen oder einer Havarie.

Letztere werden ebenso erledigt wie manche Sanierung weiterläuft. Eingeschränkt haben die Genossenschaften allerdings Verschönerungsmaßnahmen. Wobei wohl gerade angesichts des Slogan „Bleiben Sie zuhause“, mancher die eigenen vier Wände kritisch betrachtet: Der Heizkörper könnte getauscht werden und der ewig tropfende Wasserhahn ist überfällig. Die „Glück Auf“ hatte zum Beispiel innerhalb einer Woche Reparaturanfragen, wie sie sonst denen eines normalen Monats entsprachen. Verschiebbare Dinge müssen nun warten. Hoffentlich mit Verständnis der Mieter. Zum Schutz aller in Coronazeit.