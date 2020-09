Mit Bildung und Arbeit die Integration in Gera ermöglichen.

Ein junger Mann Mitte 20 sitzt in den Arcaden. Er sieht gepflegt aus. Ununterbrochen tippt er auf seinem Handy. Ein Gruppe Jugendliche geht an ihm vorbei. „Der soll arbeiten“, ruft einer. „Ich will Bäcker. Nicht leben von euch. Mache Bildung.“ Die Fünf-Mann-Truppe schaut verdutzt und geht weiter.