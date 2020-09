Meine Meinung: Das Schlimmste verhindert

Es gibt Situationen, in die wird man sich, trotz aller Empathie, als nicht Betroffener nie wirklich hineinversetzen können. Wie sehr der Messerangriff aus dem Februar nicht nur in den Opfern, sondern auch in deren Eltern arbeitet, davon lieferte diese kurze, spontane und herzzerreißende Wortmeldung eines Vaters nur einen Eindruck. Es ist nicht übertrieben, festzustellen, dass der Geraer Stephan Werner durch beherztes und mutiges Einschreiten drei Familien dieser Stadt womöglich den größten aller vorstellbaren Verluste ersparte. Dafür kann ihm nicht genug Danke gesagt werden...

