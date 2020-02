Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Den Humor nicht verlieren

Ich bin nicht eben das, was man einen „Faschingsfan“ nennen würde. Dennoch erkenne ich an, was gerade in den kleineren Städten und ländlich geprägten Regionen unseres Verbreitungsgebietes die traditionellen Karnevalsvereine für die Stimmung im Ort und das kulturelle Leben leisten. Auch wenn es widrige Witterung, wie am Sonntag, nicht immer leicht macht und beispielsweise den Weidaer Faschingsumzug unter erschwerte Vorzeichen setzte und den Kinderfasching im Pölziger Karnevalszelt gleich ganz verhinderte. Er soll aber nach Möglichkeit nachgeholt werden, hieß es.

Warum es der organisierte Fasching im ungleich größeren Gera, dagegen auch ohne Wetterkapriolen so schwer hat, darüber kann man munter spekulieren. Sicher, Fasching wird in den nächsten Tagen auch in Gera gefeiert, in Kindergärten zum Beispiel oder auch in Seniorenheimen. Aber was Faschingsvereine angeht, dünnt sich ohne den AGV das Feld weiter aus. Neben dem kleinen Söllmnitzer Verein ist der EKC 77 das gallische Dorf für die Jecken in der Stadt. Auch ohne ein riesiger Faschingsfan zu sein, hoffe ich, dass die „letzten Mohikaner“ des Geraer Faschings ihre Ausdauer und ihren Humor behalten. Wie sangen schon die Toten Hosen: Kein Karneval ist schließlich auch keine Lösung.