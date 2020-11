Meine Meinung: Den Schwung verloren

Schade. Nachdem die Verkaufsofferte bundesweit Schlagzeilen machte und mit festen Fristen die Hoffnung auf nicht allzu langen Leerstand nährte, ist der Schwung rund um Verkauf und Nachnutzung des alten Geraer Gefängnisses nahezu vollständig verloren gegangen. Inzwischen ist auch in diesem Jahr nicht mehr mit einem Zuschlag zu rechnen. Der markanten Immobilie mitten in Gera droht zunehmend dasselbe Schicksal wie es so viele stadtbildprägende Häuser schon ereilt hat.

Dabei geht es mir persönlich in diesem Fall gar nicht so sehr darum, unbedingt das Bauwerk an sich zu erhalten, wie es beispielsweise bei der Biermann-Villa erstrebenswert gewesen wäre. Sicher hat auch dieser Gebäudekomplex in der Greizer Straße seinen Schauwert und seine stadtgeschichtliche Bedeutung und ein Erhalt wäre schön. Viel wichtiger wäre es aber, dass hier nicht die nächste prominent gelegene Brache öffentlichkeitswirksam vor sich hin gammelt und verfällt. Beispiel „Hirschpark“/Modedruck-Areal, wo das Produktionsgebäude zwar denkmalgeschützt ist, aber im Stadtbild nur noch einen Schandfleck darstellt. Sicher wird man manche Angebote und Bieter genauer prüfen müssen. Mit zunehmender Dauer des Verfahrens steigt aber nicht nur die Dauer des Leerstandes und damit auch der Investitionsbedarf. Es nimmt auch die Gefahr zu, den ein oder anderen seriösen Interessenten mit einer guten Idee zu verlieren.