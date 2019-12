Meine Meinung: Dicke Luft am Himmel

Am letzten Tag des Jahres malen zischende Raketen farbenfrohe Gebilde in den Himmel. Aber das Schöne erregt die Gemüter. Umwelthilfe und das Bundesumweltamt ziehen mit Feinstaubbelastung ins Feld. Städte reagierten, untersagten das Feuerwerk an bestimmten Stellen. Selbst eine Mehrheit der Bürger spricht sich für ein Verbot von Böllern aus. Immerhin 57 Prozent. Sie nennen Umwelt- und Sicherheitsgründe. Manche stört der Krach. Das brachte eine repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ zutage. Dennoch meinen 84 Prozent der Befragten, Feuerwerk ist schön. Andere finden es gesellig. Der Handel freut sich über die zu erwartenden Umsätze zu Silvester. Mit 133 Millionen Euro rechnet der Verband der pyrotechnischen Industrie.

Steffen Bräunlich versteht den Hype nicht. Der Feinstaub durchs Feuerwerk läge unter einem Prozent, der in der Gesamtmasse abgeschossenen Feuerwerke in einem Jahr. Schwarzpulver würde friedlich genutzt. Handys seien viel klimaschädlicher. Dem muss ich zustimmen. Feuerwerk hat auch etwas mit Tradition zu tun und ist Lebensfreude. Beides sollte nicht rigoros mit Verboten geregelt werden. Das Maß macht es wie bei vielen Sachen. Die dicke Luft am Himmel wird uns weiter beschäftigen.