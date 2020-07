Meine Meinung Gäste am Wochenende

Der Samstag hätte schöner nicht sein können. Sommer, Sonne, Leichtigkeit. Ein perfekter Tag, um nach dem Einengenden der letzten Monate mit Eis auf der Faust durch die Stadt zu bummeln. Auch diejenigen, die sich noch mehr Input wünschten, kamen auf ihre Kosten, denn es gab es wieder, ein kleines, feines kulturelles Angebot. Auch Ortsfremde waren unterwegs und fragten sich zum Markt, zum Dixhaus und zur Villenstraße durch. Gut, dass sie andere trafen, die die Richtung kannten, denn an der Gera-Information mussten sie kehrt machen. Die Tür war zu, samstags ist geschlossen. Das wirkt etwas unklug, denn wenn Tagestouristen ohne Zeitdruck durchs Städtchen schlendern, dann doch am Wochenende! So konnten sie auch nicht in den Genuss der seltenen Musikführung kommen, die Überraschendes über Gera erzählte, die einstige Hochburg des Instrumentenbaus! Schade, vielleicht beim nächsten Mal, sagten die Besucher, stiegen in ihr Auto und winkten zum Gruß. Adieu!