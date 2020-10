Meine Meinung: Hoffentlich eine Ausnahme

Die 300 ist überschritten. 302 positive Corona-Tests zählte die Stadt Gera Stand gestern. Wohlgemerkt seit Beginn der Zählung. Es ist diese überschaubare Zahl (für eine über 90.000 Einwohner zählende Stadt und mittlerweile fast sieben Monate Corona), die eine zuletzt deutlich spürbare und auch verständliche Gelassenheit in der Stadt im Umgang mit dem Virus erklärt.

Man stelle sich vor, was die Nachricht von positiv getesteten Schülern an gleich drei Geraer Schulen noch vor den Sommerferien ausgelöst hätte. Dennoch, dass mit der Bieblacher Schule eine Regelschule bis auf Weiteres gleich komplett schließt, führt in Erinnerung, dass der Ausnahmezustand eben doch noch nicht vorbei ist. Auf die betroffenen Familien dieser Schüler und jener der Klassen in Quarantäne kommen wieder große Belastungen zu.

Auch wenn die Zahlen immer noch überschaubar sind, gelten nach wie vor die strengen „Warnzahlen“. Mehr als 50 positive Tests pro 100.000 Einwohner in einer Woche und es kann problematisch werden, wie auch aktuelle Diskussionen um innerdeutsche „Risikogebiete“ zeigen. Und das wären heruntergerechnet nun mal zwischen sieben und acht positive Tests pro Tag – also genau so viele, wie Gera für Mittwoch melden musste. Hoffentlich bleibt der Tag ein Ausreißer nach oben.