Meine Meinung: Kommt der Bumerang?

Gewerkschaft zeigt in Gera Stärke. Doch was kommt nach dem Sieg?

Die Gewerkschaft Verdi macht wieder von sich reden. Erst am Dienstag hatte sie zu Warnstreiks aufgerufen. Es ging um einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Zu Recht. Bahn- und Busnutzer zeigten größtenteils Verständnis für den Ausstand. Am Mittwoch schaffte es Verdi, mit einem Gerichtsbeschluss die zwei verkaufsoffenen Tage zur Geraer Höhlermeile zu kippen. Den Verkäuferinnen beschert diese Entscheidung am Samstag und Sonntag nicht arbeiten zu müssen. Sieg für die Gewerkschaft. Doch was kommt danach? Die jetzt gewonnene Schlacht im Interesse einiger Beschäftigten könnte vielleicht irgendwann eine verlorene sein. Unternehmen machen am Jahresende Kassensturz. Viele werden überlegen, wie es weitergeht. Schließen oder abspecken.