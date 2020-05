Meine Meinung: Nachfolger erwünscht

Um das Leben in den Ortsteilen attraktiv zu gestalten, braucht es Macher. Das sind ihre Räte und ihre ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister. Sie dienen den Bürgern mit Herzblut, bringen Geduld und Zeit auf, hören zu und lösen Probleme. Sie bewegen viel, selbst wenn der eine oder andere Paragraph im Dschungel der Gesetze kurz ausgehebelt wird. Manchmal müssen die Ortschefs Prellbock und Vermittler sein, nicht nur bei ihren Einwohnern. Diesen Spagat unbeschadet zu überstehen, bringt die langjährige Erfahrung mit. Und die darf nicht verloren gehen. Schade, dass sich kaum Jüngere finden, in die Fußstapfen der älteren Kommunalpolitiker zu treten. Jene wünschen sich aber Nachfolger, die gemeinsam frischen Wind ins ländliche Leben bringt und die Interessen der Ortsteile lautstark in der Stadtverwaltung einfordern. Unsere Randgebiete dürfen nicht verarmen.