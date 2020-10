Meine Meinung: Nicht unterbuttern lassen

Ohne die deutsche Einheit wäre nicht möglich gewesen, was wir diese Woche erlebten. Am Dienstag streikten Mitarbeiter des Geraer Verkehrsbetriebes im Verbund mit anderen Unternehmen bundesweit, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Am Mittwoch erreichten Verkäuferinnen, dass ihnen und ihren Familien nicht nur der morgige Feiertag, sondern auch das ganze Wochenende sicher ist. Beide Beispiele zeigen, dass Arbeitnehmer Macht haben und sich nicht mehr Parteiaufträgen beugen müssen und vor allem sich nicht beugen lassen. Genau dieses Selbstbewusstsein ist es, das wir uns in den 30 Jahren angeeignet haben und diese Haltung: Wir lassen uns nicht unterbuttern.

Möglich, dass dieser Gedanke auch die Macher der Höhlermeile angesichts des Dahlienfestes in Bad Köstritz trieb. Erst für Anfang September angekündigt, dann abgesagt, später umbenannt und auf den Traditionstermin gelegt. Ich hätte das Fest ganz sein lassen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass keine Ansteckung passiert, denn ausbaden müssten das alle. Schönes Wochenende!