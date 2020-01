Meine Meinung: Signal falsch gestellt

Geht ein Jahr zur Neige, werden höhere Preise für Straßenbahn und Busse angekündigt. Das passiert nicht nur in Gera. Auch Städte in anderen Bundesländern informieren über Erhöhungen.

In Gera bleiben wenige Tarife stabil. Außen vor sind die Tickets für Kinder, für Hunde und Fahrräder. Das Gros der Kunden muss tiefer in die Tasche greifen und ärgert sich darüber. Für manchen Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sind zehn Cent oder ein Euro viel Geld. Eine ältere Dame sagte zu mir, sie laufe nun zum Arzt. Sarkastisch setzte sie nach, Bewegung sei gesund. Die etwa 80-Jährige geht am Stock. Sie müsse genau rechnen, wie viel sie im Monat ausgeben kann. Ihre Bemerkung gibt mir zu denken und auch jene von einem Mann, sich wieder ins Auto zu setzen. Kunden wählen Alternativen.

Die gepriesene Verkehrswende bleibt auf der Strecke, weil Anspruch und Wirklichkeit auseinander klaffen. Ein akzeptables Angebot für öffentliche Verkehrsmittel muss dringend her, das engmaschig, flexibel, transparent und für alle erschwinglich ist. Nur dann sind Busse und Bahn eine Alternative zum Individualverkehr auf der Straße. Aber das braucht Geld, denn auch die regionalen Anbieter müssen kalkulieren, um nicht in die Pleite zu fahren. Vielleicht sollten sich die deutschen Politiker mal in Stockholm umsehen. Dort funktioniert es.