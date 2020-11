Eltern von schwerkranken Kindern leben in einem Ausnahmezustand. Pflege und Fürsorge bestimmen den Alltag. Eigene Bedürfnisse werden hintenan gestellt. Tag für Tag wird die Angst zum Begleiter.

Besonders schwer haben es Alleinerziehende. Sie müssen rund um die Uhr funktionieren. Die Sorgen kosten Kraft und der Kampf um Medikamente oder notwendige medizinische Hilfsmittel oft viel Geld. Nicht jede Krankenkasse zahlt alles, was gebraucht wird oder die Betreuung erleichtert.

Und Spender und Sponsoren stehen auch nicht überall parat. Unterstützung geben Selbsthilfegruppen mit ihren Netzwerken und Vereine. Zu ihnen zählt das Rekordteam von We4kids aus Reust. Mit tollkühnen Aktionen und großem Spaßfaktor macht es längst deutschlandweit auf sich aufmerksam.

Dabei sammeln die Mitglieder fleißig Geld ein. Durch die Erlöse ihrer verrückten Ideen verwirklichen sie eines ihrer Projekte.

Familien, deren Kinder an Muskelschwund leiden, erhalten kostenlos ein Spezialauto zur Verfügung gestellt. Das Team, es agiert ehrenamtlich, sieht es als seine soziale Pflicht an, Verantwortung in unserem Land zu übernehmen. Es gibt viele uneigennützige Helfer, die Schwächeren beistehen und Aufgaben übernehmen, die eigentlich Einrichtungen und Institutionen zukommen.