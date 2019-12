Meine Woche: Das Pflaster abgerissen

Weimar ist schuld. So. Wegen der Klassikerstadt wird Gera nicht Kulturhauptstadt. Drei deutsche Kulturhauptstädte Europas gab es bislang, darunter eben auch Weimar 1999. Bei 16 Bundesländern schon wieder Thüringen, nur knapp 70 Kilometer entfernt? Klingt unwahrscheinlich.

Zugegeben, das ist ein sehr oberflächlicher, wenn auch womöglich nicht gänzlich abwegiger Erklärungsversuch. Soll nur zeigen: Derer gab und gibt es viele am vorzeitigen Aus Geras im Rennen um diesen prestigeträchtigen Titel. Sicherlich war auch ich etwas traurig, wenngleich mir und wohl auch dem ein oder anderen Beobachter nicht gänzlich die Ausmaße dessen klar waren, was da eigentlich im Fall der Fälle auf Gera zugekommen wäre. Und ich stelle mir auch die Frage, was in den nächsten Monaten bis zur finalen Entscheidung passiert wäre und hätte passieren müssen und wie man dann bei einer Entscheidung gegen Gera dagestanden hätte. Dann vielleicht doch lieber, wie beim Pflaster-Abreißen...

Ob man nun Plattitüden wie „Jeder ist Sieger“ bemühen muss, sei dahingestellt. Gut finde ich dennoch die Einstellung, ja das Bekenntnis, weiter an der kulturellen Vernetzung und Stärkung der Stadt und der Region arbeiten zu wollen. Und auch, das Ganze weiter aufs Jahr 2025 auszurichten, wenn auch verständlicherweise im etwas weniger ambitionierten Maßstab, ist richtig. Stellt man es richtig an, erinnert sich in dem Jahr vielleicht wirklich manch einer an den unwahrscheinlichen Kandidaten aus dem Osten Thüringens und will erkunden, womit die Stadt punkten wollte.

Daumen drücken kann der Geraer, sofern es ihn nun noch interessiert, den Bewerberstädten Chemnitz und Nürnberg. Der einen allein schon wegen der räumlichen Nähe, wegen Otto Dix oder den Verbindungen durch die Wismut, der anderen, weil es die Partnerstadt ist. Auch wenn beide der Stadt vor zwei Jahren eine Abfuhr erteilten, als Gera forsch eine gemeinsame Bewerbung ins Spiel brachte. Man muss ja nicht nachtragend sein… Ich wünsche ein kulturvolles Adventswochenende!