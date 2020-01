Wir sind noch immer in der ersten (vollen) Woche des neuen Jahres, doch die Schlagzahl an kuriosen Geschichten ist hoch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Jetzt bloß nicht lachen!

Es gibt lockere, unterhaltsame Themen, die laden zu Wortspielereien und humorvollen Assoziationen förmlich ein. Bei anderen verkneift man sie sich lieber, da sie der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht werden. Beide sind mir in dieser Woche begegnet. Beispiele? „Justin Biber und Ente auf Eis“ hatte ich gleich zum Einstieg in die Woche die kuriosen Tierrettungseinsätze der Feuerwehren unserer Region im vorigen Jahr überschrieben. Ein geretteter Biber, den die Feuerwehr in Anlehnung an den Popstar Justin nannte und ein festgefrorener Erpel standen Pate.

Auf der anderen Seite sind hier ein paar nicht ganz ernst gemeinte Überschriften, auf die ich in dieser Woche lieber verzichtet habe:

„Der schnellste Weg auf den Friedhof“ über den schwierigen Zugang zum Langenberger Friedhof über eine dicht befahrene Straße.

„Geschichten aus der (Fürsten-)Gruft“ über den geplatzten Hofgut-Verkauf wegen wiederholter Rückübertragungsansprüche.

„Heißer Abriss“ über einen Lusaner Wohnblock, der erst für eine Feuerwehrübung angezündet wird und nun dem Erdboden gleich gemacht wird. Übrigens auch wegen wirtschaftlich nicht zu realisierenden Brandschutzauflagen.

„Eierjagd zwei Monate vor Ostern“ oder wahlweise: „Am Ende gibt’s ein großes Omelett“ über den Aufruf, beim Absammeln der Schwammspinner-Eier in Liebschwitz zu helfen, wobei Variante zwei ein Zitat ist, das nicht von mir stammt.

„Amtsschimmel gegen Turnierpferd“ über den immer noch nicht freigegebenen Reithallen-Neubau in Gera-Milbitz.

Und sicher würden einem zu anderen Nachrichten dieser Woche auch noch witzige Schlagzeilen einfallen, zum Beispiel zu den Lederhosen aus Lederhose, den Verzögerungen beim Knast-Verkauf, zum tiefen Loch in der Gagarinstraße, zum Papierkrieg an Geraer Bäckerkassen oder zu der beschi****enen Situation mit den fehlenden öffentlichen Klos in der Stadt. Wohlgemerkt, wir sind immer noch in der ersten vollen Woche des neuen Jahres, das hoffentlich mit dieser Schlagzahl an interessanten Geschichten weiter geht.

Schönes Wochenende und bitte den Humor nicht verlieren!