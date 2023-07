Mercedes bei Zusammenstoß mit Straßenbahn in Gera gegen Baum und Ampel geschleudert

Gera: Ein 80-jähriger Autofahrer ist in Gera mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr ist es am Puschkinplatz in Gera zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Straßenbahn gekommen. Laut Polizei stellte sich im Verlauf der Unfallaufnahme heraus, dass der 80-jährige Autofahrer in einer Kurve in der De-Smit-Straße mit der neben sich befindlichen Straßenbahn kollidiert war. Anschließend prallt er von dieser ab und stieß gegen einen Baum und eine Ampel.

Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen sowie an Baum und Ampel Sachschaden, den die Polizei nicht näher bezifferte. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

