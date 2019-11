Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Messe für Senioren in Gera

Die Sparkasse Gera-Greiz lädt für Dienstag, den 3. Dezember, zu einer Seniorenmesse von 14 bis 18 Uhr in ihr Beratungscenter, Gera, Schloßstraße 11, ein. An über einem Dutzend Info-Ständen können sich alle Besucher über die Themen wie Reise, Gesundheit und Fitness, aber auch Finanzen, Wohnen und Sicherheit informieren und beraten lassen, teilt die Sparkasse mit. Mitarbeiter des Beratungscenters, des Sparkassen-Immobiliencenters, der Landesbausparkasse und der Sparkassenversicherung stehen vor Ort ebenso zur Verfügung wie das SRH Wald-Klinikum mit seinem Gesundheits-Treff Impuls, die Wohnungsgenossenschaft „Neuer Weg“, die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft, Schuh-Petters und Augenoptik Ulm. Die Ostthüringer Zeitung stellt ihre elektronischen Ausgaben vor. Das Sanitäts- und Gesundheitshaus Carqueville, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Ehrenamtszentrale der Stadt Gera und das Tri-Tours Reisebüro ergänzen das vielfältige Angebot.

Sicher finden auch die drei Vorträge ihr Publikum. Was in eine Patientenverfügung gehört und wie man sich mit Vorsorge- und Betreuungsvollmachten für die Notfälle im Leben vorbereiten kann, erklärt die Geraer Notarin Margita Oehler. Katrin Schilling, die Leiterin Private Banking, informiert über die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse. Sie erläutert, wie jeder einzelne Bürger sich bereits mit geringen Beträgen in die Stiftung einbringen kann. Der dritte Vortrag widmet sich dem Online-Banking. Berater Sven Peter vom E-Business-Team der Sparkasse zeigt, wie komfortabel Bankgeschäfte von zu Hause aus erledigt werden können. Die Vorträge beginnen jeweils um 14.15, 15.15 und 16.15 Uhr im Saal. Insgesamt beteiligen sich 16 Partner an der Seniorenmesse der Sparkasse Gera-Greiz, die unter dem Motto „Miteinander ist einfach“ steht. Café Kanzler lädt auf der ersten Etage im Sparkassen-Beratungscenter zum Verweilen ein.