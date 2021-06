Mike Fischer lädt zum kostenfreien Onlineunterricht

Gera. Gemeinsam mit dem Schulprojekt Learn4Life mit und von Tobias Beck lernen

Die Fischer Academy aus Gera und das Schulprojekt Learn4Life aus Österreich veranstalten heute, 15. Juni, von 9.30 bis 10.30 Uhr eine Online-Schulstunde für alle Schüler und Lehrer der Sekundarstufen I und II mit Tobias Beck unter dem Titel Europas stärkste Online-Schulklasse.

Ziel dieser Aktion sei es, so heißt es in der Presseerklärung, gemeinsam mit der kostenfreien YouTube-Live-Stunde dem Distanzlernen eine neue Dimension geben. Und tausenden Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, Zuversicht vermitteln und neue Perspektiven aufzeigen, um nach Corona wieder voll durchstarten zu können.

Tobias Beck, Bestseller-Autor, Trainer und erfolgreicher deutschsprachiger Vortragsredner, verrät im Live-Event viele praktische Sofort-Tipps und motiviert Heranwachsende, wieder an sich selbst zu glauben. Die Teilnehmer erfahren, wie sie mit Power, Fokus und Begeisterung in die Zukunft starten können, wie sie ihre wahren Talente entdecken und ihr volles Potenzial entfalten und wie Lernen leichter gelingt und dazu noch richtig Spaß machen kann, so die Fischer Academy.

Für die kostenfreie Anmeldung brauche es nur drei Schritte: Anmeldeformular unter www.together-now.info online ausfüllen; alle weiteren Informationen rechtzeitig per E-Mail bekommen; Link zur Veranstaltung kurz vor dem Live-Event per E-Mail erhalten. red