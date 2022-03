Missverständnis führt zu Polizeieinsatz in Gera: Person mit Waffe gesehen

Gera. Am Donnerstag hat ein Mann die Polizei über eine Person mit einer vermeintlichen Pistole informiert. Daraufhin kam es zum Polizeieinsatz.

Am Donnerstag ist es in Gera gegen 11.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines Missverständnisses gekommen. Ein Passant informierte die Beamten über eine Person, die an der Umsteigestelle in der Heinrichstraße mit einer vermeintlichen Pistole hantierte. Anschließend betrat die Person laut Polizei eine Straßenbahn. Die eingeschalteten Beamten konnten den Verdächtigen dann relativ schnell in der wartenden Straßenbahn feststellen.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 13-jährigen Jungen handelte, der eine Spielzeugpistole bei sich hatte. Die Pistole wurde durch die Beamten sichergestellt und der Junge an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Einsatz war schließlich gegen 12 Uhr beendet.