Mit 130 km/h durch die 60er-Zone - Geschwindigkeitskontrollen auf A4 bei Gera

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 bei Gera hat die Polizei einige Temposünder erwischt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde am Dienstag im Baustellenbereich zwischen Gera und Schmölln die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Dresden kontrolliert.

Rund 6000 Fahrzeuge hätten die die Kontrollstelle passiert, wobei sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h gehalten habe. Es gab aber auch 54 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren.

20 Fahrzeughalter müssen jetzt ein Verwarngeld bezahlen. Wesentliche Überschreitungen des Tempolimits sorgen bei 34 Fahrern für einen Bußgeldbescheid. Sechs von ihnen drohe sogar ein Fahrverbot.

Am Dienstagmorgen steuerte ein Fahrer mit 111 km/h durch die Baustelle. Noch eiliger hatte es ein Autofahrer am Nachmittag, der mit mehr als dem doppelten der zulässigen Geschwindigkeit unterwegs war. Mit 130 km/h löste er die Überwachungseinrichtung der Autobahnpolizisten aus.