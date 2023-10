Mit 190 km/h durch die Baustelle: Polizei stoppt Raser auf A4 bei Gera

Gera. Fast doppelt so schnell wie erlaubt, war ein Autofahrer auf der A4 bei Gera unterwegs. Eine Videowagenstreife der Autobahnpolizei dokumentierte seine Vergehen.

Am Samstag fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen ein BMW auf, der auf der A4 in Richtung Dreden deutlich zu schnell unterwegs war. Die Beamten maßen den BMW nach der Abfahrt Rüdersdorf bei Gera mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. In der nachfolgenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h reduzierte der BMW in keinster Weise seine Geschwindigkeit, sodass eine zweite Messung mit einem Ergebnis von 190 km/h durchgeführt wurde, hieß es am Sonntag von der Polizei.

Damit war der BMW Fahrer fast doppelt so schnell unterwegs als in diesem Bereich zulässig. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung könne deshalb nicht mehr von einem fahrlässigem Handeln ausgegangen werden. Den 42-jährigen Fahrer erwarte nun ein Bußgeld in Höhe von 1640 Euro, ein mehrmonatiges Fahrverbot und mehrere Punkte in Flensburg.

