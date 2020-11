Gera. Seit Freitag ist klar, dass die Geraer Innenstadt auch in diesem Jahr mit den Märchenfiguren geschmückt wird und der Weihnachtsmann durch dieses Märchenland flanieren darf. Heiko Reichelt (50) ist seit 2010 Geras Weihnachtsmann – und erleichtert über diese Lösung.

Heute in einem Monat ist Weihnachten. Freuen Sie sich darauf?

Na selbstverständlich freue ich mich auf lachende Kinder und hoffe, dass ich ebenfalls Familien besuchen und dabei auch den Eltern und Großeltern ein schönes Fest wünschen kann. Zur Familie gehören für den Weihnachtsmann auch Oma und Opa.Sonst waren Sie von der Stadt immer schon im April gebucht.

Haben Sie den Vertrag inzwischen?

Der ist seit Freitag in Arbeit. In der Pressekonferenz am selben Tag haben der Oberbürgermeister und die Kulturamtsleiterin bestätigt, dass es den Weihnachtsmann punktuell in der Innenstadt geben wird. Mich erleichtert das. Ich fand es schon ein bisschen schade, dass das lange für mich unklar war. Ich bin nicht nur Weihnachtsmann, sondern neben meiner Arbeit auch als DJ und Moderator unterwegs. Mir fehlt mein mentaler Ausgleich.

Wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie unangekündigt Ihre Runden drehen?

Natürlich werde ich im Kostüm unterwegs sein. Ich denke mir, dass ich mit einem Bollerwagen durch die Stadt laufe, Süßes dabei habe und leider mit Abstand den Kindern etwas Nettes sagen werde. Wenn Eltern am Wochenende mit ihren Kindern spazieren gehen, möchte ich auch an der ein oder anderen Stelle auftauchen.